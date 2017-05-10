اليمن.. المبعوث الدولي يبدأ جولة للسلام من الرياض

من #العاصمة_السعودية الرياض يستهل #المبعوث_الدولي إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة جديدة من مساعي إحلال السلام، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين في الحكومة الشرعية والتحالف لبحث وقف إطلاق النار واستئناف المشاورات بين أطراف النزاع قبل حلول #شهر_رمضان، بحسب قناة "الحدث"، الأربعاء.

وقبيل وصول المبعوث الأممي إلى اليمن للعاصمة السعودية الرياض في إطار جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام اليمنية، يبدو أن حالة من عدم التفاؤل تسيطر على الوضع في ظل تعنت الانقلابيين والتصعيد العسكري على الأرض.

واستبق وزير الخارجية اليمني عبد الملك #المخلافي جولة المبعوث الأممي بتصريحات اعتبر فيها أن الزيارة لن تحقق أهدافها في إحلال السلام في ظل رفض الميليشيات الانقلابية كل الجهود الدولية. وجدد المخلافي التأكيد على أن أي مشاورات لابد أن تتم وفق المرجعيات الأساسية.

وأشارت مصادر إلى أن جولة ولد الشيخ أحمد التي سيبدأها بلقاء مسؤولين في الحكومة الشرعية والتحالف الدولي قبل لقاء ممثلين عن طرفي الانقلاب في #مسقط قد تتضمن محاور أساسية، منها السعي لإقناع التحالف والحكومة الشرعية للتراجع عن القيام بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على #الحديدة، وبحث إمكانية الاتفاق على هدنة جديدة قبيل شهر رمضان، وعقد جولة جديدة من المشاورات بين أطراف النزاع.

وأيا كانت المقترحات التي سيطرحها المبعوث الأممي على الأطراف المعنية، فإن مراقبين يرون أنه لا يحمل حلا سحريا، خاصة في ظل تعقيدات الأزمة التي يستند حلها بحسب ولد الشيخ أحمد إلى تقديم الأطراف تنازلات سياسية وعسكرية.