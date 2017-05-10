منظمات: ميليشيات الحوثي اختطفت 36 مدنياً في صنعاء

وثَّقت منظمتان حقوقيتان، تعرُّض 36 مدنياً يمنياً للتعذيب على يد #ميليشيات_الحوثي بعد أن تم إخفاؤهم بشكل قسري لمدة تقارب عامين، نقلا عن قناة "الحدث"، الأربعاء.

وقال بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و #منظمة_سام للحقوق والحريات اليمنية، إن المدنيين الـ 36 تعرضوا لأشكال من المعاملة اللاإنسانية والمهينة خلال مدة إخفائهم القسري، فيما تجري حاليا مقاضاتهم أمام #محكمة تفتقر للتشكيل القانوني، وتنتهك الحد الأدنى من مقومات #التقاضي العادلة.

وأضافت المنظمتان أن آثار التعذيب بدت واضحة على أجساد المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم في صنعاء، كما ذكر بعض المختطفين أن #الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال مخالفة للحقيقة، ما يشكل انتهاكاً لاتفاقية #مناهضة_التعذيب.