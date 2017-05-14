اليمن.. وزير انقلابي يطالب بإلغاء اللجان الثورية الحوثية

شن وزير التجارة في حكومة #الانقلابيين، عبده بشر، هجوماً على #ميليشيات_الحوثي وممارساتها، وطالب بإلغاء اللجان الثورية والشعبية التابعة للحوثيين التي تنتشر في الوزارات والمؤسسات.

وقال بشر في رسالة وجهها إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، صالح الصماد، إنه لا بد من رفع الظلم والتجبر وتجفيف #الفساد الذي انتشر بحماية البعض، محذراً من أن الوضع من سيئ إلى أسوأ.

كما طالب بعدم السكوت عمن أسماهم مصاصي دماء الشعب.

كذلك حذر بشر الحوثيين من التصرفات الصبيانية، وقال إن صبر الشعب ربما ينفد.

ميدانيا، قصفت مقاتلات التحالف مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في معسكر خالد بن الوليد ومركز مديرية موزع غربي تعز



وقال مصدر عسكري إن المقاتلات شنت عشر غارات على تجمعات ومواقع في منطقة دار وجبل السلطان، أسفرت عن مقتل أحد عشر 11 متمردا و19 جريحا، وتدمير أربع عربات عسكرية ، كما شنت المقاتلات خمس غارات على معسكر خالد ومواقع شرق المعسكر على خط الحديدة، أدت لمقتل خمسة من الميليشيات 5 قتلى و7 جرحى، وتدمير عربة عسكرية ومدفع.

كما استهدفت ثلاث غارات مواقع في مركز مديرية موزع، وغارتان استهدفتا منطقة البرح وأدت إلى سقوط 6 ستة قتلى و9تسعة جرحى.



