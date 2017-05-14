صنعاء.. ميليشيات الحوثي تمنع استقبال المصابين بالكوليرا

منعت #ميليشيات_الحوثي استقبال مرضى #الكوليرا في المستشفى الجمهوري في #صنعاء، وأوضحت وزارة الصحة في الحكومة الانقلابية أن المستشفى سيتوقف ابتداء من اليوم الأحد عن استقبال أي حالات إصابة بالكوليرا لانشغالها باستقبال الجرحى والمصابين من عناصر الميليشيات في جبهات القتال.

لن يرحم وباء الكوليرا كهلا أو شابا في ظل تفشي المرض بشكل خطير، بحسب ما حذرت منه منظمة الصليب الأحمر الدول.

المنظمة سجلت منذ إبريل/نيسان الماضي 115 حالة وفاة خلال 20 يوما.

وارتفع عدد الإصابات من 2013 في 10 محافظات إلى 8500 في 14 محافظة.

الوباء تفشى في عدة محافظات في الآونة الأخيرة، ليطال هذه المرة المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين إصابة عشرات المعتقلين بالمرض في عدد من سجون صنعاء.

وناشدت الرابطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر سرعة إنقاذ حياة المختطفين المصابين بالكوليرا وإطلاق سراحهم والمخفيين قسرا.

وضاعف تدهور النظام الصحي والبيئي وتراكم القمامة في المدن والمناطق الخاضعة الميليشيات وتحديدا في العاصمة صنعاء من مخاطر ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا في ظل استمرار وضع الميليشيات العراقيل لمنع وصول المساعدات الطبية إلى هذه المناطق ومناطق النزاع الأخرى وتحديدا محافطة #تعز التي تعاني من حصار تفرضه الميليشيات عليها منذ عامين تقريبا.