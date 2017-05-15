مقترح أممي بانسحاب الميليشيات من الحديدة بدلا من صنعاء

قال نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الأمم المتحدة تتجه صوب استبدال فكرة انسحاب الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء إلى الحديدة ضمن خطتها للحل في اليمن، في محاولة لإنعاش المشاورات التي خمدت منذ أغسطس الماضي عبر اعتماد أسلوب تجزئة الخطوات.



وقال المخلافي إنه استنتج هذا الأمر خلال مكالمة جمعته المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حيث قال إن المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد يعتقد أنه قادر على تحريك الجمود الحاصل في ملف المفاوضات ولو جزئيا وذلك بعد اتصال هاتفي معه.

وذكّر المخلافي أن التحالف والحكومة اليمنية عرضا تسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة حتى تشرف عليه بغية وقف عمليات التهريب كتعبير عن حسن النوايا لاستكمال المشاورات.



وتابع أنه شدد خلال حديثه مع ولد الشيخ على ضرورة الضغط على الميليشيات ليلتزموا بما وافقوا عليه سواء في الملفات الإنسانية أو ملف المعتقلين.



وأخطره أنه وفي حال وجد ذلك فإن الحكومة حريصة على السلام وفقا للقواعد المتفق عليها ومستعدة للسير فيه.