الصحة العالمية: نتوقع إصابة 200 ألف يمني بالكوليرا

توفي 242 شخصا بوباء الكوليرا الذي يشتبه باصابة 23 الفا و425 شخصا به في اليمن الذي يشهد حربا، كما ذكرت الجمعة منظمة الصحة العالمية التي تتوقع احصاء حوالي 250 ألف إصابة خلال ستة اشهر.

وقال ممثل المنظمة في اليمن نيفيو زاغاريا هاتفيا لوسائل الاعلام إن "سرعة تصاعد وباء #الكوليرا هذا غير مسبوقة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة #اليونيسف، أعلنت الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بين اليمنيين بسبب #وباء_الكوليرا إلى 206 حالات وفاة.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب المنظمة باليمن #محمد _الأسعدي، في تغريدة على موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر": "إن ارتفاعا مخيفا في حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة بلغ صباح اليوم 17,219 حالة منها 257 حالة مؤكدة مخبرياً بالكوليرا، و206 حالات وفاة".

يذكر أن الموجة الأولى من الكوليرا التي انحسرت في مارس/آذار الماضي، حصدت أرواح 103 أشخاص من إجمالي 21 ألف حالة إصابة مؤكدة في 16 #محافظة_يمنية من أصل 22، وفقاً لبيانات منظمة #الصحة_العالمية.

