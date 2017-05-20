242 حالة وفاة بالكوليرا في 18 محافظة يمنية

حذرت #منظمة_الصحة_العالمية من سرعة انتشار وباء #الكوليرا على نحو غير مسبوق في اليمن، إذ سُجلِ حتى اليوم وفاة 242 شخصا بهذا الوباء، ويشتبه بإصابة 23 ألفا و425 شخصا، وتوقعت المنظمة أن تصل الإصابات بالوباء خلال ستة أشهر إلى نحو 300 ألف.

ثلاثة وعشرون ألفا وخمس مئة إصابة بالكوليرا تفشت في #اليمن خلال ثلاثة أسابيع حسب تقرير اليوم لمنظمة الصحة العالمية التي تتوقع أن يرتفع العدد إلى ربع مليون خلال ستة أشهر.

ويقول ممثل المنظمة الدولية في اليمن إن "سرعة تصاعد وباء الكوليرا على هذا النحو غير مسبوقة".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان وجه بإجراء ما يلزم لمكافحة المرض واحتوائه في اليمن وذلك بالشروع العاجل مع منظمة الصحة العالمية.