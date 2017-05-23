التحالف يدين محاولة اغتيال المبعوث الأممي في صنعاء

أدان تحالف دعم الشرعية في اليمن محاولة اغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء.

وكان شهود عيان قد أفادوا أن متظاهرين مسلحين من عناصر ميليشيات الحوثي اعترضوا موكب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عقب خروجه من مطار صنعاء، وأطلقوا النار باتجاه موكبه، ما اضطر أفراد الحماية الأمنية الخاصة بالمبعوث للرد بإطلاق النار تجاه المتظاهرين لفتح الطريق أمام الموكب.

وسبق وصول ولد الشيخ أحمد انتقاد من المتحدث باسم المتمردين الحوثيين محمد عبد السلام للأمم المتحدة، حيث وصف المنظمة الأممية بالعجز وعدم الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف المتحدث باسم الانقلابيين، أن اللقاءات مع الأمم المتحدة باتت جزءا من العبث، على حد تعبيره.

واتهم المنظمة الدولية بالتواطؤ مع الحكومة الشرعية في نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام الماضي.