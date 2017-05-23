اليمن.. ميناء الحديدة والكوليرا في قلب مباحثات صنعاء

وجه المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ رسالة الى اليمنيين وذلك عقب وصوله العاصمة #صنعاء أمس الاثنين، بعدما اعترض عناصر من ميليشيات الحوثي مدججة بالأسلحة الرشاشة، يتقدمهم القيادي #صادق_أبو_شوارب، موكب المبعوث الأممي عقب خروجه من صالة مطار صنعاء، حسب ما أفاد شهود عيان

وقال ولد الشيخ في قاعة المؤتمرات، "أريد أن أوجه رسالة الى #الشعب_اليمني نحن في الأمم المتحدة سنبقى حياديين هدفنا هو أن نسعى لتحقيق السلام، لسنا مع أي طرف مهما قيل ويقال، فسنظل نسعى نحو تحقيق السلام، ونرجو أن نحقق وقف إطلاق للنار في شهر رمضان، وأن يثمر ذلك بعودة أطراف الصراع الى طاولة المفاوضات".

هدف زيارة ولد الشيخ

كما كشف ولد الشيخ عن أهداف زيارته الحالية لليمن، والتي تتمثل بثلاث نقاط أساسية، أولها محاولة تجنب ومنع أي عملية عسكرية في مدينة #الحديدة، أما النقطة الثانية فتتمثل في كونها زيارة إنسانية، بهدف تخفيف ما يعانيه اليمنيون من تردي كبير في مختلف الأوضاع، ومكافحة #وباء_الكوليرا.

أما النقطة الثالثة فتتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث تهدف الزيارة الى مناقشة موضوع #الرواتب وسبل حل المشاكل المتعلقة بها، بالإضافة الى ضرورة حل قضية البنك المركزي.

وكان #ولد_الشيخ_أحمد قد وصل إلى #صنعاء في إطار جولة بدأها الأسبوع الماضي في الرياض، في محاولة لإحياء مشاورات السلام المتوقفة منذ أغسطس/آب العام الماضي، بعد مشاورات الكويت التي استمرت ثلاثة أشهر وانتهت برفض #الانقلابيين التوقيع على اتفاق عرضه المبعوث الأممي في نهاية المفاوضات.

وسبق وصول ولد الشيخ إلى صنعاء بساعات قليلة، انتقادات وجهها المتحدث باسم المتمردين #الحوثيين محمد عبد السلام للأمم المتحدة ووصفها بالعاجزة، وعدم الوفاء بتعهداتها. وقال الناطق باسم ميليشيات #الحوثي إن "الأمم المتحدة لا تتحرك إلا برغبة من الأطراف الأخرى لإيهام العالم أن ثمة عملية تفاوض سياسية قائمة".

