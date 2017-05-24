المبعوث الأممي يغادر صنعاء غاضباً بعد محاولة اغتياله

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، صنعاء غاضبا، ورفض الإدلاء بتصريح صحافي لوسائل الإعلام وفق مصادر في مطار صنعاء الدولي، وفقا لقناة "الحدث" الأربعاء.

ورفض ولد الشيخ تبرير ميليشيات الحوثيين أن حادث إطلاق النار على السيارة التي كانت تقله، الاثنين، غير متعمد ولا مدبر، وأنه تصرف عفوي.

وجدد المبعوث الأممي، موقف الأمم المتحدة الرافض لمخرجات الانقلاب ضد الحكومة الشرعية، وضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وناقش ولد الشيخ مع رئيس الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، أفكاراً ومقترحات حول مساعي التوصل لهدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان، تمهيداً للعودة إلى استئناف المشاورات السياسية.

وقالت مصادر مطلعة، إن لقاء ولد الشيخ مع رئيس الحكومة الانقلابية فرضته التطورات الطارئة المتمثلة في استفحال تداعيات أزمة انقطاع الرواتب وتفشي مرض الكوليرا.