مجزرة جديدة بتعز.. الميليشيات تقتل 50 مدنيا بقصف عشوائي

تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استهدافها بالمدفعية الثقيلة أحياء مدينة تعز لليوم الثالث على التوالي حيث ارتفع عدد الضحايا من المدنيين إلى 51 بين قتيل وجريح.



وافادت مصادر محلية أن الميليشيات قصفت أحياء الضبوعة وساحة الحرية والأحياء المجاورة لها بالمدفعية الثقيلة.

كما سقطت عدة قذائف على حي باب الكبير والأحياء الشرقية للمدينة.

ووصف رئيس اللجنة العليا للاغاثه اليمني عملية القصف والاستهداف العشوائي لأحياء مدينة تعز بالمجزرة متهما الانقلابيين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين. كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات من أجل ايقاف قصفها للاحياء السكنية واستهداف المدنيين.

إلى ذلك، تدور اشتباكات عنيفة في الجبهة الشرقية للمدينة، إثر صد #الجيش_اليمني و #المقاومة_الشعبية هجوماً عنيفاً للميليشيات الانقلابية في محيط كلية الطب ومعسكر التشريفات وحي الدعوة والكمب، ترافق مع قصف عنيف بمختلف أنواع الأسلحة مستهدفاً مواقع الجيش والمقاومة وأحياء شرق ووسط المدينة.

