اليمن.. أعداد الضحايا بتعز جراء قصف الميليشيات بازدياد

دعت وزارة #حقوق_الإنسان اليمنية المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى الضغط على #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح لوقف قصف المدنيين في مدينة #تعز والوقوف بحزم تجاه انتهاكات الميليشيات المتكررة.

وكشفت الوزارة عن أعداد الضحايا جراء قصف الميليشيات في مدينة تعز، حيث وصل العدد الكلي خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 57 قتيلاً، منهم 36 سقطوا خلال يومين فقط، أما العدد المتبقي من #الضحايا سقطوا يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن العدد في ازدياد مستمر حتى اللحظة.

من جانبه، قال وزير حقوق الإنسان اليمني #محمد_عسكر، خلال مداخلة له على قناة "الحدث"، إن #المجازر التي شهدتها محافظة تعز تزامنت مع زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لصنعاء، معتبراً أن ذلك ينم عن استخفاف الميليشيات بفرص السلام واستمرارها في ارتكاب ما شاءت من انتهاكات ذهب فيها ضحايا حتى من الأطفال.

وقال عسكر إن أعداد الضحايا في تعز جراء قصف الميليشيات في ازدياد، مشيراً إلى أن الميليشيات قصفت مناطق سكنية في تعز بالمدفعية، مؤكداً أن الميليشيات ترسل رسالة دموية من تعز للمبعوث الأممي، إلا أن تعز تواصل مقاومة الميليشيات وترفض الخضوع.

ودعا عسكر الأمم المتحدة للتحرك لوضع حد للمجازر التي تطال مناطق مدنية لا صلة لها بأي أنشطة عسكرية، مضيفاً: "شعبنا يريد سلاماً يمنع عودة الحروب".