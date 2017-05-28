التحالف يغير على مواقع الميليشيات شرقي صنعاء

استهدفت مقاتلات التحالف العربي السبت مواقع لميليشيات الحوثي وصالح بمديرية #نهم شرقي #صنعاء وذلك بالتزامن مع تواصل المعارك العنيفة على عدة جبهات، حيث استهدف الطيران مواقع تمركز الميليشيات في منطقة الحول.

وقد تمكن #الجيش_اليمني بإسناد من #التحالف_العربي من استعادة موقعين استراتيجيين يقعان في سلسلة المرتفعات المطلة على مديرية #أرحب المجاورة.

يذكر أن وتيرة المعارك اشتدت خلال الأيام الماضية في نهم بعد عملية عسكرية واسعة للجيش الوطني بإسناد جوي للتحالف، حيث تمت السيطرة على مواقع استراتيجية في نهم.

إتلاف 1500 لغم أرضي

على صعيد آخر، أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني والتحالف العربي نحو ألف وخمسمئة 1500 لغم في جبهة #ميدي بمحافظة #حجة

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة السبت إن #ميليشيات_الحوثي و #المخلوع_صالح زرعت تلك الألغام المتعددة الأغراض في عدد من مناطق المديرية، سواء في المزارع أوالطرقات.



وتعد هذه العملية السادسة التي تتلف فيها الفرق الهندسية كميات ضخمة من الألغام.

