اليمن.. قتلى وأسرى من الميليشيات في جبهة نهم

قتل أكثر من 23عنصرا وأسر 13من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء وذلك في معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والميليشيات، بينما شنت طائرات التحالف غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات شرق مدينة تعز.

وحقق الجيش الوطني تقدمه في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بعد معارك عنيفة استعاد خلالها الجيش الوطني على مواقع للميليشيات في جبال , باذان, وحلبان, والنخش قتل خلالها أكثر من 23عنصرا وأسر 13من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح

وفي جبهة باقم شمال محافظة صعدة الحدودية قبالة ظهران الجنوب السعودية أغارت طائرات التحالف على مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات في المنطقة.. مصادر محلية أكدت سماع دوي إنفجارات عنيفة في المنطقة و على طول السلسلة الجبلية الحدودية.

وفي تعز تواصلت المواجهات العنيفة لليوم السابع بين الميليشيات والجيش الوطني في الجبهة الشرقية، وتركزت في مواقع الميليشيات في حي القصر, وحي الدعوة..

وفيما قصفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة من مواقع شرق مدينة تعزعلى الأحياء السكنية إنتقاما للخسائر التي يلحفها الجيش بعناصرها في الجبهة الشرقية , شنت طائرات التحالف عدة غارات مستهدفة مواقع الميليشيات في تبة السلاك, وتبة السوفيتيل.

في وقت تجددت فيه الاشتباكات في جبهة مقبنة القريبة من معسكر خالد بن الوليد شمال غرب محافظة تعز.