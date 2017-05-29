الجيش اليمني يقتحم البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تعز

اقتحم الجيش الوطني اليمني، الأثنين، القصر الجمهوري من الجهة الغربية في #تعز.

وتأتي هذه الأنباء في وقت تمكنت فيه قوات الجيش الوطني من السيطرة أمس الأحد، على مدرسة عمار بين ياسر المحاذية للقصر الجمهوري شرق مدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية أن هجوماً نارياً كثيفاً بدأه الجيش الوطني على مواقع #الانقلابيين #الحوثيين داخل القصر الجمهوري.

هذا ووصلت عناصر #الجيش_الوطني اليمني و #المقاومة_الشعبية إلى البوابة الغربية للقصر الجمهوري في #تعز منذ يومين، وذلك بعد معارك عنيفة، حسب ما أكدته مصادر ميدانية.

وقالت المصادر إن ميليشيات #الحوثي و#صالح قصفت "بشكل هستيري" المواقع والمباني التي تمكنت #قوات_الشرعية من السيطرة عليها وتحريرها خلال تقدمها هذا.

وأكدت المصادر أيضا مقتل 18 من #الانقلابيين وجرح العشرات خلال هذه المعارك.

وفي وقت سابق أعلن قائد محور تعز في الجيش اليمني، اللواء خالد فاضل، أن قواته على بعد أمتار من #القصر_الجمهوري ومعسكر التشريفات في مدينة تعز.

وأكد فاضل، أن القوات تمكنت من استعادة وتطهير مبنى البنك المركزي وكلية الطب والمواقع القريبة من القصر الجمهوري، مشيرا إلى أن ذلك كان وسط انهيارات كبيرة في صفوف قوات الحوثيين.

