اقتحام القصر الجمهوري في تعز وانهيارات بين الانقلابيين

أفادت مصادر طبية وعسكرية يمنية بمقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح خلال اشتباكات مع قوات الشرعية على جبهتي شرق تعز و #نهم شمال شرقي #صنعاء خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى #العميد_سالم_محمد_النمراني المسؤول في قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، والذي قتل خلال الاشتباكات في #القصر_الجمهوري بتعز، حيث نقلت جثته إلى مستشفى الثورة بمحافظة #إب في حين نقلت معظم جثث القتلى الآخرين إلى محافظة #ذمار.

وأفاد مصدر عسكري أن #قوات_الشرعية تخوض معارك عنيفة لاستكمال السيطرة على القصر الجمهوري في تعز.

وقال الناطق باسم محور #تعز العقيد منصور الحساني إن القوات وصلت المبنى الرئيسي للقصر وتعمل على تطهيره من جيوب ميليشيات #الانقلابيين والألغام.

يأتي ذلك بعد 5 أيام من المعارك المتواصلة، نجح بنهايتها #الجيش_الوطني_اليمني و #المقاومة_الشعبية في دخول محيط القصر الجمهوري بعد السيطرة على بوابته الرئيسية واقتحام المنطقة التي تضم مبنى القصر وعدداً من المرافق التابعة له.

وأشار مصدر عسكري في #الجيش_اليمني إلى مواجهات عنيفة تخوضها قوات الجيش والمقاومة مع عناصر الميليشيات الانقلابية في الجهة الشرقية من مبنى القصر بعد تمشيط الجهة الغربية والمرافق التابعة للقصر بالكامل، فيما يعمل فريق من سلاح المهندسين على إزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وطالت المواجهات أيضا بوابة #معسكر_التشريفات المواجه للقصر الجمهوري.

وسقط خلال هذه المواجهات عشرات القتلى من الانقلابيين الذين يعانون انهيارا كبيرا في صفوفهم، خاصة مع فرار عدد كبير من عناصرهم شرقا باتجاه #تلة_السوفيتيل.

ويرى مراقبون أن تسارع الأحداث في الجبهة الشرقية لتعز ينبئ بأن الساعات القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للجيش الوطني، لاستكمال تطهير محيط القصر الجمهوري من جيوب الميليشيات بعد أن أصبحت المنطقة التي تضم القصر ومرافقه تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.