المخلافي: سنستمر بدعم ولد الشيخ لإحلال السلام في اليمن

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن #الحكومة_اليمنية سوف تستمر في دعم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حتى يتحقق السلام في #اليمن.

وخلال استقباله للسفير الأميركي ماثيو تيلر، شدد المخلافي على ضرورة منع الميليشيات من نهب المعونات الإنسانية، مطالبا بوقف استخدام الانقلابيين لميناء الحديدة في تلقي السلاح من إيران.

من جانبه، دعا السفير الأميركي إلى استمرار التواصل بين الحكومة اليمنية والإدارة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب، ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة.