اليمن.. تقدم كبير لقوات الشرعية في تعز

تقدمت قوات الشرعية والمقاومة المدعومة من التحالف في #تعز، وتمثل الاختراق الأبرز في السيطرة على مساحات واسعة في منطقة #القصر_الجمهوري، أمر من شأنه بحسب مراقبين أن يضيف مكاسب كبيرة للشرعية من خلال فتح الباب أمام استعادة مناطق استراتيجية ستغير خارطة السيطرة في #اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن هذا الإنجاز سيغير الخارطة الجغرافية للمواجهة في ظل تقدم قوات الشرعية شرقا باتجاه معسكر قوات الأمن الخاصة والمرتفعات الشرقية، إلا أن الميليشيات شنت هجمات عكسية وتقاتل باستماتة لاستعادة السيطرة على القصر الذي يمثل قيمة رمزية.

ومع استمرار المواجهات عند الأجزاء الجنوبية الشرقية لمعسكر التشريفات بإسناد من طائرات #التحالف لتغطية تقدم قوات الشرعية، تم قصف معسكر قوات الأمن الخاصة وتلال السوفيتيل والسلال والجعشاء التي تمثل تهديدا مباشرا لقوات الشرعية المتمركزة في القصر والتشريفات، إضافة إلى مراكز إمداد الميليشيات في ضاحية الحوبان الواقعة على بعد 12 كلم من مناطق الاشتباك.