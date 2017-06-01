شاهد.. ميليشيات الحوثي تتحايل على المنظمات الأممية

اتهم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في #اليمن، عبدالرقيب فتح، الميليشيات الانقلابية بممارسة التحايل والخداع مع المنظمات الأممية، بنهب المساعدات المقدمة للشعب اليمني، ما يؤدي إلى حرمان عدد كبير من مستحقيها.

ووصف فتح تلك التصرفات بالجريمة الأخلاقية والإنسانية، وبأنها تنذر بكارثة إنسانية.

وقال إن النتيجة أن قرابة السبعة ملايين يمني باتوا على حافة المجاعة.

ولم يكتف #الحوثيون بمصادرة شحنات الإغاثة التي تصل إلى ميناء #الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، بل اتبعوا وسائل احتيال مختلفة للحصول على هذه المساعدات، بحسب وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية.