هجوم حوثي بقذائف آر بي جي على ناقلة نفط في باب المندب

هاجمت #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح، ناقلة نفط في جنوب مضيق #باب_المندب قبالة السواحل اليمنية، وذلك بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب.

وجاء في بيان التحالف أنه وفي صباح يوم الأربعاء تعرضت ناقلة نفط تحمل علم "جزر مارشال" لهجوم من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام ثلاث قذائف "آر بي جي"، وذلك قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية والسبع الجيبوتية.

وأضاف بيان #التحالف أنه لم يصب أحد من العاملين في السفينة بأذى، وأنها حاليا في طريقها بعرض البحر الأحمر، كاشفا عن أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها.

وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تحذيرها بأن استمرار ممارسات #الميليشيات_الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.