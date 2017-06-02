اليمن.. السيطرة على "التشريفات" وهروب جماعي للميليشيات

سيطر الجيش الوطني اليمني، الجمعة، على #معسكر_التشريفات عدد من المباني بعد المعسكر في #تعز، وجرت عملية هروب جماعي للمليشيات اتجاة جولة القصر.

جاء ذلك بعدما تقدمت قوات #الشرعية_اليمنية والمقاومة المدعومة من #التحالف_العربي في #تعز حيث حققت اختراقاً بالسيطرة على مواقع مهمة شرقي المدينة، إضافة لمساحات واسعة في منطقة #القصر_الجمهوري.

هذا ودارت مواجهات عنيفة عند الأجزاء الجنوبية الشرقية لمعسكر التشريفات، بإسناد من طائرات التحالف لتغطية تقدم قوات الشرعية، وتم قصف معسكر قوات الأمن الخاصة وتلال السوفيتيل والسلال والجعشاء التي تمثل تهديداً مباشراً لقوات الشرعية المتمركزة في القصر والتشريفات.

وأكد عسكريون أن إحكام السيطرة على القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات يمكن قوات الشرعية من إحداث تغيير ملموس في خارطة المواجهة العسكرية على هذه الجبهة لفك الحصار عن المدينة من الجهة الشرقية، بعد استعادة السيطرة على #ضاحية_الحوبان التي هي منفذ رئيسي لتعز باتجاه #عدن و #صنعاء.

