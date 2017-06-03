حزب المخلوع يهدد الحوثي بالانسحاب من حكومة الانقلابيين

هدد حزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس اليمني المخلوع، عبدالله صالح، بالانسحاب من الحكومة الانقلابية غير المعترف بها والانتقال إلى المعارضة، وإنهاء تحالفه مع #ميليشيات_الحوثي إذا لم يتم حل ما يسمى باللجان الثورية للانقلابيين.

وأكدت الأمانة العامة للحزب على ضرورة تنفيذ كل الاتفاقيات بين الطرفين، وفي مقدمتها حل #اللجان_الثورية وسحبها من كافة المؤسسات وتسليم كل العهد التي بحوزتها.

واعتبرت الأمانة لحزب المخلوع أن عدم تنفيذ ذلك سيؤدي إلى انسحاب المؤتمر، وتحوله إلى المعارضة في ظل استقواء ميليشيات الحوثي باللجان الثورية لفرض هيمنة طرف واحد على السلطة.