مواجهات عنيفة في الجبهة الشرقية لمدينة تعز

أفاد مراسل الحدث السبت أن مواجهاتٍ عنيفةً تدور في الجبهة الشرقية من #تعز، حيث شن مقاتلو اللواء ١٧٠ هجوما من ثلاثة اتجاهات على معسكر قوات الأمن الخاصة، بالأسلحة الثقيلة، مع تسجيل تقدم في الجهة الشمالية من قصر الشعب، ونحو جولة القصر .

من جهة أخرى أكد شهود عيان أن تبادلا للقصف المدفعي حدث بين قوات الشرعية والميليشيات المتمركزة في التلال الواقعة عند الطراف الشرقية للمدينة، وقد أُمطرت أحياء المدينة بعشرات القذائف..

وتحاول قواتُ الشرعية التقدمَ لإحكام السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة والاحياء الواقعة في محيط جولة القصر والتقدم باتجاه تبتي السلال والسوفيل بعد سيطرتها على معسكر التشريفات

