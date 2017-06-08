اليمن.. أكثر من 96 ألف حالة إصابة بالكوليرا

ارتفعت حصيلة وباء #الكوليرا في #اليمن إلى 746 حالة وفاة، إضافة إلى إصابة 96 ألفاً و200 شخص منذ أواخر نيسان/إبريل الماضي، وفق منظمة الصحة العالمية.

وشددت المنظمة على ضرورة تكاتف الجهود لاحتواء المرض، مشيرة إلى أن تأخير الدعم يؤدي إلى وقوع المزيد من الإصابات.

من جانب آخر، أفادت مصادر دبلوماسية بعودة المبعوث الأممي، إسماعيل #ولد_الشيخ أحمد، إلى المنطقة في إطار جولة مشاورات جديدة لبحث فرص التهدئة العسكرية واستئناف مفاوضات السلام اليمنية.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد ذكرت أن ولد الشيخ يعتزم اتخاذ العاصمة عمّان، مقراً لمكتب المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن.