ميليشيات الحوثي خطفت 1500 شخص بينهم 42 طفلاً

كشف تقرير جديد حول وضع حقوق الإنسان في #اليمن عن #اختطاف 1500 شخص منذ بداية العام الجاري(2017) حتى مايو في عدد من المحافظات اليمينة من قبل ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاختطاف طالت النشطاء والسياسيين والأطفال والنساء والعمال، كما أكد ممارسة الميليشيات لشتى أنواع #التعذيب في المعتقلات.

وشمل التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أحالات القمع والاختطافات التي مارستها ولا تزال ميليشيات الحوثي خلال 5 أشهر من يناير حتى مايو الماضي.

42 طفلاً و33 إمرأة

وفي التفاصيل، أشار التقرير إلى أن الميليشيات اختطفت نحو 1500 شخص من بينهم 318 ناشطا و170 سياسيا ونحو 698 من الفئات العمالية و42 طفلاً و33 امرأة. وأحصى التقرير تعذيب 28 مدنيا وناشطا في #سجون_الميليشيات.

إلى ذلك، أشار إلى أن وسائل التعذيب في المعتقلات تنوعت ما بين الصعق الكهربائي والضرب بالكابلات الحديدية والعصي ووسائل أخرى تستخدم بحق الضحايا.

بينما تواصل الميليشيات تنفيذ العديد من حملات الخطف التي تطال ناشطين ومواطنين مناوئين لها في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

في وقت تحدثت تقارير أخرى عن مقتل 440 مدنيا على يد الميليشيات خلال النصف الأول من العام 2017.