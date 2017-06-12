الرئيس اليمني والسفير الروسي يبحثان جهود تحقيق السلام

ناقش الرئيس اليمني عبدربه منصور #هادي في #الرياض الأحد مع سفير روسيا لدى بلاده فلاديمير ديدوشكين جهود تحقيق السلام في #اليمن

وأشاد هادي بموقف روسيا الاتحادية الداعم لليمن وشرعيته الدستورية منذ عملية التحول في اليمن ودعم المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

كما ثمّن السفير الروسي جهود الرئيس هادي فيما يخدم السلام، مؤكداً أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق لما يخدم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وعبّر السفير عن تطلعه إلى تحقيق آفاق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني للولوج في مرحلة جديدة من الإعمار والبناء، لافتاً الى جملة من المساعدات الإنسانية التي ستقدمها روسيا للشعب اليمني.

وأشار هادي إلى الدور الهام لروسيا مع المجتمع الدولي لدعم اليمن في كل المراحل والظروف لتحقيق السلام المنشود المبني على الأسس والمرجعيات الضابطة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216.

كما حمل الرئيس اليمني السفير ديدوشكين، تهانيه للرئيس بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا، مثمناً المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا للشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة.

