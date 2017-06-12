اليمن.. تدمير تبة السوفيتيل ثكنة ميليشيا الحوثي في تعز

دمر طيران #التحالف_العربي الأحد مواقع وآليات تابعة للميليشيات الانقلابية في تبة سوفيتل شرق #تعز ، التي كانت تستخدمها الميلشيات كثكنة عسكرية قصفت منها بالأسلحة الثقيلة احياء وسط المدينة كما أسهمت في الحصار الخانق الذي فرضه الانقلابيون على تعز .

"ثكنة الميليشيات"

تعد #تبة_سوفيتيل التلة المطلة على مناطق شرق تعز ، من أجمل المرتفعات في المدينة، إلا أن أبناء تعز لم يكونوا على علم بأنها ستشكل هاجساً لهم ومصدر قلق على مدى نحو عامين بعد سيطرة الميلشيات الانقلابية عليها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية

موقع التلة المطل على المدخل الشرقي للمدينة والخط الرابط بين تعز وصنعاء وتعز وعدن جعلها تسهم في حصار المدينة.

الأسلحة الثقيلة للميلشيات والمتمركزة أعلى التلة ومنها ما عرف بـ " #دبابة_السوفيتيل" لم تكن تستهدف المنشآت الحيوية التي شهدت معارك عنيفة خلال الأيام الماضية كالقصر الجمهوري و #معسكر_التشريفات فحسب ، بل كانت الأحياء السكنية وسط تعز في مرمى نيرانها .

وإثر تدمير الموقع الأحد، أوضح مصدر في #الجيش_اليمني أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الميلشيات الانقلابية كانت مجتمعة في #فندق_سوفيتيل الذي تضرر جراء الغارات.

