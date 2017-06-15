أميريكان ثينكر: إيران ترفع من مستوى الدعم للحوثيين

حذر مركز دراسات اميركي من تعاظم النفوذ الايراني في البحر الاحمر وذلك عبر دعم الميليشيات الموالية لها في اليمن، وبحسب المركز الاميركي فإن إيران تسعى من خلال ميليشيات الحوثي لتهديد حركة الملاحة في مضيق باب المندب، كما تسعى لزج المزيد من عناصر الحرس الثوري الايراني في الصراع الدائر في اليمن ضد قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بغرض السيطرة الكاملة البلاد وتهديد امن دول الجوار.

وتوقع المركز صب ايران خلال السنوات المقبلة جام تركيزها على ترجيح كفة القتال في اليمن عبر رفع مستويات الدعم لميليشياتها هناك وذلك بعد قيام الإدارة الأمريكية الجديدة برسم ‏سياساتها تجاه ايران بعد التطورات المتصاعدة في سوريا والهجمات الأخيرة في طهران.

واعتبر المركز ان إيران ووكلاءها الحوثيين يتجاهلون نداءات الاستغاثة التي تطلقها الأمم المتحدة بغرض اضافة التعقيد للمشهد اليمني واطالة عمر الازمة.

ورأى ان ايران ستجعل من تهديد الملاحة في البحر الاحمر خلال الفترة المقبلة اولوية لسياساتها، مشيرا الى هجمات شنها الحرس الثوري وميليشيا الحوثي ضد السفن التجارية، والتدريبات التي تقدمها طهرام للميليشيات على كيفية تطوير قوارب متفجرة يتم التحكم ‏بها عن بعد وكيفية وضع ألغام بحرية في الممر الحيوي.

وختم المركز حديثه بالاشارة الى المسعى الايراني لزعزة استقرار دول الخليج ومحاولة تغيير انظمة الحكم وذلك عبر دعم الجماعات الارهابية، واعطى العراق مثالا لكيفية استغلال ايران احالة الاضطراب السياسي والامني من اجل تمرير سياساتها.

