اليمن..سفينة إماراتية تتعرض لهجوم قبالة ميناء المخا

أعلنت قيادة #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن الخميس عن وقوع هجوم صاروخي من زورق على سفينة إماراتية قبالة سواحل #اليمن.

وجاء في بيان التحالف أن #السفينة_الإماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء #المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية، دون أن يسفر عن أضرار مادية في السفينة، وإنما نتج عن ذلك إصابة شخص واحد من الطاقم.

وأكد البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.

إلى ذلك، جددت قوات التحالف تحذيرها من أن استمرار ممارسات #الميلشيات_الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.

وطالب بيان التحالف المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات #المخلوع_صالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات الإجرامية.