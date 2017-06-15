عاجل

البث المباشر
الحدث اليمن

شاهد كاميرا الحدث في مخيم الخانق على حدود صنعاء

المصدر: الحدث.نت
رابط مختصر

رافقت كاميرا الحدث في بث مباشر لأول مرة #مركز_الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى #مخيم_الخانق على حدود #صنعاء الذي وزع مساعدات إغاثية للنازحين المتواجدين بهذا المخيم الذي أعده لهم التحالف، ويضم 1700 أسرة نازحة من بطش #الحوثيين.

كلمات دالّة

#مركز الملك سلمان, #مخيم الخانق, #صنعاء, #الحوثيين

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر