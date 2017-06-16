ميليشيات الحوثي تستهدف مساعدات إنسانية للشعب اليمني

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء الخميس عن تعرّض ثلاث شاحنات تتبع للمركز لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة #مأرب.

وقال المركز إن الفرق المختصة في تحالف دعم الشرعية في #اليمن شرعت في التحقيق بالحادثة التي تشير الدلائل الأولية إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الإنقلابية فجر الخميس في مكان توقف الشاحنات.

المركز يؤكد: المساعدات لن تتوقف

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سامر الجطيلي على أن المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني لن تتوقف بعد الاستهداف الأخير الذي تعرض له شاحاناتها، مضيفا بأن قوافل المساعدات تعرضت سابقا لأكبر من هذا الحادث ولم يؤثر على عملها أو مشاريعها الإغاثية في اليمن.



من جانبه، إستنكر وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اقدام المليشيات الانقلابية على تفجير الشاحنات الاغاثية محملاً اياها المسؤولية الكاملة، ومطالباً من منسق الشؤون الانسانية في اليمن بالضغط الحازم والقوي على المليشيات لوقف الاعمال الاجرامية بحق الأعمال الاغاثية.

يذكر أن مئات الشاحنات المحملة بمواد إغاثة مخصصة لتعز كانت تعرضت للاختطاف في شهر إبريل المنصرم من قبل #الحوثيين الذين يسيطرون على نقاط العبور الرئيسية الى المحافظة، وأدت تلك الخروقات إلى زيادة معاناة #اليمنيين الذين يحتاجون للغذاء والدواء أكثر من أي وقت مضى.

