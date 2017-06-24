اليمن.. الحدث مع مركز الملك سلمان لتوزيع أدوية الكوليرا

رافق موفد قناة "الحدث" ممثلي "مركز الملك سلمان للإغاثة" في توزيع شحنات الأدوية على مرضى #الكوليرا باليمن.

وكان الأمير #محمد_بن_سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجه #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة بتقديم 66.7 مليون دولار استجابة منه لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة #اليونيسيف لمكافحة وباء #الكوليرا، ودعم المياه والإصحاح البيئي في #اليمن للتخلص من مسببات وباء الكوليرا وفق الآليات المعمول بها في المركز.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن وصل إلى 179548 حتى يوم 20 يونيو/حزيران، فيما توفي بسببه 1205 أشخاص.