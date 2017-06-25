القوات السعودية تحبط محاولة تسلل للميليشيات عبر الحدود

صدت القوات السعودية بمساندة طيران التحالف محاولة هجوم نفذتها #ميليشيات_الحوثي وحرس #المخلوع_صالح ، صباح الأحد، في أول أيام عيد الفطر قبال منطقتي جازان ونجران.

وأفاد مراسل "العربية" أن الهجومين المتزامنين اللذين حاولت الميليشيات تنفيذهما، بدآ بإطلاق قذائف كاتيوشا نحو مراكز رقابية سعودية في قرية القرن بمنطقة #جازان، وكذلك مركز الشرفة في منطقة #نجران ، لتتيح مساحة آمنة لعناصرهما الأمامية بالتقدم والتسلل عبر الحدود السعودية.

لكن سرعان ما أبطلت القوات السعودية تلك المحاولة، وذلك باستهداف العناصر الحوثية المتمركزة في الخطوط الخلفية عبر المدفعيات التي استهدفتهم على مسافة وصلت 25 كم، فيما استهدفت باقي العناصر الذين حاولوا التسلل إلى الحدود السعودية بالأسلحة المباشرة والثقيلة.

وساند طيران التحالف تلك العملية العسكرية من خلال تدميره لعدد من المركبات العسكرية المتحركة، التي كانت تقل عناصر حوثية إلى الحدود السعودية .

وأفادت مصادر عسكرية بمقتل قيادي وعشرات الحوثيين، مع تدمير آليات ومركبات عسكرية كانت تقل الميليشيات الحوثية للمواجهة العسكرية.

