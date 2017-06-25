اليمن.. رفض شعبي لخطباء الميليشيات واستياء في مصليات العيد

قوبلت #ميليشيات_الحوثي الأحد برفض شعبي في بعض مصليات العيد في محافظتي #عمران و #شبوة اليمنيتين لمحاولة فرض خطباء تابعين لجماعة الحوثي الطائفية، وترديد شعار الجماعة المسمى بالصرخة أثناء خطبة العيد.

ففي محافظة عمران قتل4 أشخاص وجرح 3 آخرين إثر إطلاق نار على خلفية ترديد عناصر حوثية للصرخة . وذكر شهود عيان أن 4 أشخاص قتلوا بسبب نزاع دار بين المصلين عقب صلاة العيد في #جامع_الغارب بمنطقة #جزيان التابعة لمديرية #شهارة أحد معاقل الحوثيين في المحافظة.



وفي محافظة شبوة وسط #اليمن غادر أهالي مدينة العليا مصلى العيد بعد فرض الميليشيات الحوثية خطيبا حوثيا .

وقال مصدر محلي " إن الاهالي غادروا مصلى المطار في مدينة العليا بمديرية #بيحان بعد أن قام مشرف الميلشيات المدعو أبو نايف بصعود المنبر لأداء خطبة العيد.

وأوضح المصدر أن المغادرة أتت للتعبير على الرفض الشعبي لتواجد الميلشيات في مدينة بيحان ومحاولة فرض فكرها وتواجدها بالقوة. كما غادر الأهالي مصليات العيد في منطقة موقس والنقوب بعد فرض الميلشيات خطباء من الميلشيات.

