اليمن.. عملية نوعية للتحالف وقصف اجتماع لقادة الحوثي

تمكنت قوات #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن، الأحد، من تنفيذ عملية استخباراتية نوعية، باستهداف مقر اجتماع لقيادات حوثية بارزة في #مأرب.

وأفادت مصادر محلية أن الاجتماع كان يضم عدداً كبيراً من القادة البارزين في الميليشيات الانقلابية، بينهم #مبارك_المشن القيادي الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين والمسؤول عن جبهة #صرواح، بالإضافة إلى ناصر الزعبلي، وهو أحد قادة الحوثيين البارزين.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري إن قوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي تمكنت من السيطرة على مواقع ذات أهمية استراتيجية أبرزها منطقة المخدرة والجبال المطلة على سوق صرواح من الجهة الشمالية الغربية.

وتكبدت "ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وسط فرار ما تبقى من العناصر التابعة للمليشيات، نتيجة ضراوة المعارك التي دارت على هذه الجبهة".

وقال المصدر إن "قوات الشرعية واصلت تقدمها في عدد من المحاور خاصة محور هيلان والمشجح والسيطرة على التبة السوداء والتبة الحمراء ومحور المخدرة بعمق 11 كيلومترا".

مواجهات في محيط معسكر خالد بن الوليد

أما في تعز، فقد اشتعلت المواجهات عقب صلات العيد بمختلف الأسلحة بين قوات #الجيش_اليمني والميليشيات الانقلابية في المناطق المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد في منطقة المفرق شمال غربي محافظة #تعز وذلك بمشاركة جوية من مقاتلات التحالف.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر عسكرية يمنية أن 6 من عناصر الميليشيات قتلوا وجرح 11 آخرون بقصف من طائرات التحالف على تجمعاتهم في منطقة المواجهات التابعة لمديرية موزع. وقال مصدر عسكري: "إن مقاتلات التحالف شنت ظهر الأحد 6 غارات على تجمعات الميليشيات في معسكر خالد ومواقع أخرى غرب المعسكر، وأسفرت عن مقتل وجرح نحو عشرين عنصرا من الميليشيات وتدمير عربتين عسكريتبن ومدفع".