اليمن.. ميليشيات الحوثي ترتكب مجزرة في مسجد يوم العيد

ارتكبت ميليشيات الحوثي، الأحد، مجزرة في أحد مساجد منطقة شهارة شمال غربي #محافظة_عمران اليمنية، في أول يوم من أيام عيد الفطر.

وأفادت مصادر قبلية أن حصيلة المجزرة ارتفعت إلى 6 قتلى بينهم حوثيان اثنان قاما بإطلاق النار على المصلين عقب خطبتي العيد في أحد مساجد المنطقة و4 من أبناء القبائل، إضافة إلى سقوط 9 جرحى، وذلك نتيجة رفض المصلين ترديد شعار الميليشيات المعروف بالصرخة.

وأوضحت المصادر أن مسلحي الميليشيات لا يزالون يحاصرون قريتي علب الحاج وبني رسام وسط اتهامات وجهها رجال القبائل إلى مدير مكتب محافظ عمران فؤاد العزي بالتحريض وتجييش الميليشيات لمحاصرة القرية.

وأكدت المصادر أن القاتل صادق قيران وابن أخيه على علاقة وثيقة بمدير مكتب المحافظ العزي، الذي يدعم المتطرفين الحوثيين في جميع المديريات.

وقد حذر أبناء القبائل في شهارة محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان من انفجار الموقف وتحوله إلى مواجهات بين القبائل وميليشيات الحوثي إذا لم يرفعوا الحصار عن القريتين. وطالبوه بوضع حد للإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية تحت إشراف مقربين من المحافظ المعين من قبل الميليشيات، حتى لا تندلع المواجهات بنيران لن تنطفئ لأن الميليشيات باتت تهدد استقرار المجتمعات في القرى والحضر على حد سواء.

اغتيال أحد شيوخ قبائل البيضاء

إلى ذلك، أقدمت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على اغتيال الشيخ القبلي عبدالرب محمد #الجرهومي أحد شيوخ قبائل #البيضاء في منطقة يفعان بمديرية ذي ناعم وسط #اليمن.

وأوضح مصدر حكومي يمني أن عناصر تابعة للميليشيات الانقلابية نصبت كمينا للشيخ الجرهومي وأطلقت النار عليه بالقرب من مزرعته، وأردته قتيلا في الحال ".

وفي الأثناء اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة والميليشيات الانقلابية في مواقع اشعاب ناصر وكتف البعير في مديرية ذي ناعم، أسفرت عن مقتل 3من الميليشيات بحسب إحصائية أولية ولا تزال المواجهات مستمرة.