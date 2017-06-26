الحكومة اليمنية تتهم منسق الشؤون الانسانية بالانحياز

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية مساء الأحد أن بيانات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في #اليمن تنحاز لميليشيات الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية.

ووصفت بيانات المنسق الأممي بالمسيسة، وغير المهنية، ولا تتطرق لجرائم الميليشيات، وتتجاهل الأوضاع المأساوية التي صنعها الانقلابيون.

وقالت في بيان لها " إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية استمرت في استهداف المدنيين بكافة أنواع الأسلحة إضافة إلى الاعتقالات الواسعة للمواطنين ومن بينهم معتقل كلية المجتمع في جامعة #ذمار الذي يقبع فيه 112 مواطنا يعيشون أوضاعا مأساوية ناهيك عن حصار المدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها".

وأضافت " وقد جاء البيان الصادر عن مكتب منسق الشؤون الانسانية جيمي ماكغولدريك الصادر بتاريخ 21 يونيو 2017 متحيزا ومسيسا وغير مهني ولم يتطرق من قريب أو بعيد لجرائم الانقلابيين ".

كما أشار البيان إلى أن "الميليشيات واصلت استهداف المدنيين في محافظة تعز خلال مايو ويونيو الماضيين بالصواريخ والقذائف المختلفة ما سبب في وقوع 17 مذبحه جماعية في الاحياء السكنية والاسواق في مديريات القاهرة والمظفر وصالة والمسراخ والوازعيه وموزع سقط فيها 145 قتيلا مدنيا بينهم 11 امرأة و26 طفلا، كما جرح 165 بينهم 21 إمراه و48 طفلا، اضافة الى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين ".