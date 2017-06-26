اليمن.. منشورات للتحالف فوق صعدة تدعو إلى دعم الشرعية

أسقطت طائرات #التحالف_العربي لدعم الشرعية الاثنين كمية من المنشورات التوعوية على منطقة رازح القريبة من الحدود #السعودية شمال محافظة #صعدة، دعت فيها أبناء القبائل للوقوف مع الشرعية، وتجنب مآسي #مليشيات_الحوثي وما تخلفه من قتل وتدمير وتشريد.

وأفاد شهود عيان من أبناء القبائل بأن المنشورات جاء فيها رسالة من قوات التحالف تعلن عن دحرهم للميليشيات الحوثية، طالبين منهم أن يكونوا عونا للشرعية ضد الحوثي وميليشياته، ومحذرين التعامل معهم وعدم العبث بأهالي المنطقة.

يأتي هذا فيما تمكنت قوات #التحالف العربي، الأحد، من تنفيذ عملية استخباراتية نوعية، باستهداف مقر اجتماع لقيادات حوثية بارزة في #مأرب.

وأفادت مصادر محلية أن الاجتماع كان يضم عدداً كبيراً من القادة البارزين في الميليشيات الانقلابية، بينهم #مبارك_المشن القيادي الحوثي وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين والمسؤول عن جبهة #صرواح، وناصر الزعبلي، وهو أحد القادة البارزين.

