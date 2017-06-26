تحركات قبائلية في صنعاء لمواجهة اعتداءات الحوثيين

كشفت مصادر قبلية في العاصمة #صنعاء مساء الأحد عن تحركات واتصالات مكثفة بين شيوخ قبائل "طوق صنعاء" لمواجهة الاعتداءات والممارسات التعسفية التي تقوم بها #ميليشيات_الحوثي ضد القبائل والشخصيات الاجتماعية في عدد من مديريات المحافظة صنعاء.

وتتزعم تلك التحركات قبيلة "بلاد الروس" جنوب العاصمة وذلك بعد اعتقال زعيمها الشيخ #مختار_القشيبي على أيدي الميليشيات الحوثية قبل نجو أسبوعين بعد أن حاصرت منزله، واشتبكت مع حراسه في حي بيت بوس جنوب العاصم.

وفي هذا السياق، أكد قبليون أن اتصالات ومشاورات مكثفة تجريها شخصيات وشيوخ من قبائل "طوق صنعاء" لحشد القبائل لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي.

فيما أشارت المصادر إلى أن قبائل مديريتي بلاد الروس وسنحان تستعد للرد على اعتداءات الحوثيين.

