تعرف إلى أول مجموعة "كومندوس" مساندة للشرعية في اليمن

في لقاء حصري أجرى مراسل الحدث محمد العرب مقابلة مع أول مجموعة كوماندوس للجيش اليمني دربها التحالف العربي في صرواح باليمن، وتمكنت من تنفيذ العملية النوعية التي نفذت الأحد ونتج عنها قتل عدد من قيادات الميليشيات وأسر بعضهم.

وكانت عمليتان نوعيتان نفذتا الأحد والسبت في اليمن، وتم من خلالهما إلحاق خسائر بشرية وعسكرية في صفوف الانقلابيين في #مأرب.

وقد تم في العملية الأولى قتل القائد في ميليشيات الحوثي العميد حسين قاسم #السقاق، قائد اللواء 312 إلى جانب تسعة من مرافقيه. وتمكنت قوات التحالف العربي من أسر تسعة عناصر من الانقلابيين، أبرزهم القيادي محمد الشامي ومراسل قناة "المسيرة" عبدالقادر محمد صالح.

أما العملية الثانية فقادها سرب من مقاتلات #التحالف واستهدفت مقراً تجتمع فيه القيادات الحوثية، كان بينهم القيادي في جبهة صرواح ناصر الزعبلي، كما لقي 12 من الانقلابيين مصرعهم في غارة السبت، فيما أصيب 15 آخرون في اشتباكات وغارات جوية استهدفت الميليشيات في صرواح.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 10 غارات على تعزيزات كانت في طريقها للانقلابيين في #المخدرة، أسفرت عن مصرع 10 عناصر من الانقلابيين، وإصابة 15 آخرين.



