أسير حوثي: قالوا لنا إننا ذاهبون لقتال إسرائيل

قال أحد الشباب الأسرى الذين تجندهم ميليشيات الحوثي وتزج بهم في الجبهات وقوداً للحرب، إنهم ذهبوا للجبهات على أمل الحصول على ملابس العيد ومبلغ مالي قدره عشرون ألف ريال.

وأشار إلى أن #ميليشيات_الحوثي توهمهم في البداية بأنهم ذاهبون إلى الجبهات لقتال أميركا وإسرئيل، وأن أمامهم يهودا سيقاتلونهم.

ونصح بقية الشباب بعدم الوقوع في أكاذيب الحوثيين وزيفهم.

يذكر أن العديد من الأسرى كانوا اعترفوا بحقائق مماثلة عما تنتهجه ميليشيات الحوثي من تضليل من أجل استقطاب المقاتلين وتجنيدهم في صفوفها.

ففي اعترافات سابقة، قال محمد الهجرة، أحد القادة الحوثيين الذين أسروا من قبل الجيش اليمني بعد سيطرة جنود المنطقة العسكرية السابعة على جبال شرق #صنعاء، إنه لا حقيقة لشعار "الموت لأميركا"، مؤكداً: "نحن نقاتل المسلمين وليس أميركا"، إلا أن ميليشيات الحوثي تروج لعكس ذلك.