التحالف يعترض صاروخاً في مأرب ومقتل قيادات حوثية

اعترضت دفاعات #قوات_التحالف صاروخا باليستيا في سماء #مأرب أطلقته ميليشيات #الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله #صالح، صباح الخميس، حيث تم تدميره دون وقوع ضحايا.

ولقي 3 قياديين حوثيين مصرعهم، على رأسهم مسؤول الإمداد الملقب بـ"أبو حمزة" في معارك #صرواح.

ويأتي هذا فيما تتواصل المواجهات على أشدها بين قوات الشرعية والانقلابيين في مناطق غرب محافظة مأرب، فقد أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على الطريق الإسفلتي الرابط بين مديرية صرواح في محافظة مأرب ومديرية خولان بمحافظة #صنعاء.

وفرضت #قوات_الجيش والمقاومة كامل سيطرتها على الطريق الرئيسي، وتقترب من قطع إمدادات ميليشيات الحوثي وصالح بشكل تام عن جيوبها المتبقية في منطقة جبل هيلان.