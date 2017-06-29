هكذا زعمت قناة المسيرة أن ميليشيات الحوثي وصلت السعودية

عرضت قناة "المسيرة" الناطقة باسم ميليشيات الحوثي، تقريراً عن تواجد مزعوم للقيادي الحوثي صالح الصماد، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي للانقلابيين" في مناطق جبلية وعرة تزعم القناة أنها أرض سعودية من دون أن تقدم أي أدلة على ذلك.

ففي مكان بلا معلم يدل عليه سوى مناطق وعرة من جبال عالية وأودية سحيقة قد يكون في أي منطقة عربية، قالت ميليشيات الحوثي إن رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد يتجول في منطقة #جازان #السعودية.

وأظهر التقرير صالح الصماد يتنقل بين عدد صغير من شباب تسلحوا ببنادق تقليدية، ورافقتهم كاميرا قناتهم "المسيرة"، وحاول الجميع طوال الوقت التأكيد على وجودهم داخل السعودية.

ويبدو أن الصماد بظهوره المزعوم هذا أراد إطلاق تهديد صريح لأمن السعودية، وفي الوقت ذاته السعي لتعويض نقص شديد تعاني منه الميليشيات، بعد سقوط الآلاف خلال عامين، وفرار مثلهم من عمليات التجنيد الإجباري.

ففي كلامه أمام الكاميرا سعى الصماد إلى شحذ الهمم، وتحفيز شباب اليمن للدخول في صفوف الميليشيات، والتوجه إلى حدود السعودية، وعلى الجانب الآخر دعوات أمام المجتمع الدولي لتحقيق الحل السلمي.