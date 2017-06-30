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الحدث اليمن

الجيش اليمني يقترب من بسط السيطرة على مأرب

المصدر: الحدث.نت
الجيش اليمني "صورة أرشيفية"
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استكملت قوات الجيش الوطني اليمني بمساندة طائرات #التحالف_العربي السيطرة على منطقة النصيب الأحمر في #صرواح بمأرب.

صرواح الواقعة غرب مأرب هي مدخل الجيش اليمني للعاصمة صنعاء، واستعادتها تعني أن #مأرب ستصبح أول محافظة في شمال #اليمن محررة بالكامل.

عين الجيش اليمني على مأرب، لكنها ليست غافلة عن جبهات # شبوة والجوف وتعز، لحين البدء بالمعركة الأكبر في #صنعاء.

ففي #محافظة_الحديدة نفذت المقاومة الشعبية ثلاثَ عمليات نوعية استهدفت عناصر الميليشيات في إقليم تهامة.

وفي تعز قتلت غارات التحالف قياديين حوثيين بينهم طه الكبسي ونزار الأخفش.

كلمات دالّة

#التحالف العربي, #صرواح, #مأرب, #اليمن, #صنعاء, #محافظة الحديدة

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