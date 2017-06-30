نائب الرئيس اليمني من مأرب: الشرعية في صنعاء قريباً

عبر #نائب_الرئيس_اليمني علي محسن الأحمر عن تقدير اليمنيين للتضحيات التي بذلها التحالف الدولي بقيادة السعودية في سبيل حماية #اليمن، وجاء هذا في كلمة ألقاها أمام قادة الجيش في محافظة مأرب.

"الشرعية ستكون قريبا في صنعاء بفضل تضحيات اليمنيين ودول #التحالف "، هو التصريح الذي أدلى به نائب الرئيس اليمني الفريق #علي_الأحمر لدى وصوله إلى مأرب.

الأحمر أشاد بالانتصارات الجديدة للجيش الوطني والمقاومة في #صرواح وبقية الجبهات، معبراً عن الشكر لدول التحالف بقيادة #السعودية والإمارات على وقوفها إلى جوار الشرعية ومساندتها المستمرة للشرعية في كل الجبهات.

وشدد على مزيد من الجهد والتلاحم مع قوات الجيش الوطني والاصطفاف الوطني لتمكين اليمنيين كما قال من التخلص من داء الانقلاب والطائفية والولاء لإيران، واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات.

وتأتي زيارة الأحمر لمأرب وتصريحاته بينما حقق الجيش الوطني تقدما ميدانيا على عدة مواقع في جبل النصيب الأحمر الاستراتيجي والمطل على مركز مديرية صرواح غرب مـأرب والذي يبعد نحو 80 كيلومترا عن تخوم #صنعاء .

كما أفادت مصادر ميادنية بأن الجيش الوطني وبدعم كبير من التحالف العربي تمكن من استعادة السيطرة على الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب الذي كان يشكل خط إمداد رئيسيا للميليشيات.

وذكرت المصادر أن الميليشيات تكبدت خسائر مادية كبيرة، فضلا عن مقتل عدد من مقاتليها بينهم المشرف الميداني في صرواح سلطان السقاف الذي لقي مصرعه في المعارك مع عدد من مرافقيه.