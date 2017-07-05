الحوثيون يقصون المخلوع من رئاسة "المجلس السياسي"

أفادت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة #الإنقلابيين في #صنعاء بهيمنة #الحوثيين على رئاسة ما يسمى #المجلس_السياسي_الأعلى للمرة الثانية على التوالي ولدورتين متتاليتين على حساب أنصار #المخلوع صالح.

وأكد مراقبون أن هذه الخطوة تعبر عن انقلاب جديد للحوثيين على شريكهم في الانقلاب على الشرعية.

إذاً.. لم يدم ربيع الاتفاق على السلطة بين الطرفين طويلا، فهاهو الحوثي ينقلب على شريكة في الانقلاب على الشرعية بالتجديد لنفسه برئاسة المجلس السياسي للمرة الثانية على التوالي، وتعني هذه الخطوة حرمان نائب الرئيس الدكتور #قاسم_لبوزه المنتمي لحزب المخلوع من تولي رئاسة المجلس، ليبقى الرئيس الحالي الممثل للحوثيين وهو صالح الصماد في منصب الرئاسة.

ويعبر المجلس السياسي، عن أول شراكة بين الطرفين وقعا عليها في أبريل 2016 ، على خلفية تعثر مفاوضات السلام في الكويت، وكان الهدف منها تشكيل حكومة تجمع الانقلابيين، على أن يتناوب الطرفين الرئاسة كل ستة أشهر، إلا أن التجديد لمدة ثانية للصمادي ولدورتين متتاليتين، يرى فيه مراقبون اقصاءا متعمدا لأنصار المخلوع وبيانا على تراجع دورهم ونفوذهم.

يذكر أن رئاسة المجلس تمنح الجهة التي تتقلدها اليد الطولى في صناعة القرار بوصفه رئيسا للدولة.

مراقبون يرون في هذه الخطوة خرقا للحوثي لما اتفق عليه سابقا، متحدثين عن حالة تذمر شديدة في صفوف أنصار المخلوع صالح، الذي اكتفى بالصمت، بعد أن بات في موقف لا يحسد عليه.



مؤشرات عديدة باتت تظهر تفرد الحوثيين بالسلطة على حساب فريق المخلوع، الأمر الذي انعكس على انصاره وكوادر حزبه في المناصب والوظائف الاشرافية، واحلال آلاف من الحوثيين عوضا عنهم سواء في الأجهزة الأمنية أوالعسكرية والمدنية.



