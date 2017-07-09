اليمن: الحوثيون ينفذون إعدامات جماعية بحق عناصرهم

أعلن رئيس الأركان اليمني محمد علي المقدشي أن المتمردين الحوثيين نفذوا عمليات #إعدام جماعية بحق عناصرهم الفارين من جبهات القتال في #مأرب، وفقا لما بثته قناة "العربية" الأحد.

ودان المقدشي عمليات الإعدام للجنود الذين تركوا مواقعهم في مديرية المخدرة بمنطقة #صرواح بعد أن أدركوا أنهم يقاتلون في معركة خاسرة، متوعدا بمحاكمة قيادات #الحوثي على جرائمهم تجاه الشعب اليمني.

وجاءت تصريحات المقدشي، الأحد، خلال تفقده مواقع الجيش، في محيط جبل (مرثد) شمال غرب صرواح، بمحافظة مأرب.

عمليات #الاعدام التي كشفها المقدشي لم تكن الأولى، فقد سبق وأن كشفت وسائل إعلام يمنية ونشطاء حقوق الانسان في #تعز أن #تصفيات جسدية تمت لجنود حوثيين فارين من جبهات القتال بينهم أطفال تعرضوا للقتل أثناء محاولتهم الهروب من المعارك.