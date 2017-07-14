لأول مرة منذ أشهر.. الصحة اليمنية تعلن انحسار الكوليرا

اعتبرت #وزارة_الصحة في الحكومة الشرعية في #اليمن بعض التصريحات بشأن #وباء #الكوليرا مبالغا فيها، ولاسيما تلك المتعلقة باللقاحات وانتشار المرض، وأكدت في بيان لها على قدرة برامجها المشتركة مع المنظمات الدولية على #احتواء_الوباء وإنهائه في مراحل قريبة، كما أكدت جاهزية لجان الطوارئ والمكاتب الصحية في المحافظات للاستجابة السريعة.

فبعد خروج سلسلة من الأرقام الصادمة حول ضحايا وباء الكوليرا في اليمن، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية ولأول مرة منذ أشهر عن تراجع كبير في حدة تفشي المرض.

الأرقام الجديدة التي كشفتها الوزارة شكلت مؤشرا إيجابيا عكست نجاعة البرامج الطبية التي وضعتها الحكومة اليمنية الشرعية بالتعاون مع المنظمات الدولية لاحتواء الوباء.

وبحسب وزارة الصحة تراجع عدد الحالات بشكل ملحوظ في محافظات مأرب، شبوه، صعده، والجوف، بينما ظهرت حالات مخبرية مؤكدة لأربع حالات فقط في حضرموت وهي حالات قدمت من مناطق موبوءة شمال البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالإسهامات المرضية الحادة خلال الأسابيع الماضية نحو ثلاثمئة ألف (297438) حالة مشتبه بها تم تأكيد الإصابة لدى نحو 200 منهم فقط، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة مخبريا لإصابتها بالكوليرا 637 حالة فقط.

وأكدت وزارة الصحة العامة اليمنية انخفاض نسبة الوفيات بشكل ملحوظ. وأكدت أيضا على استعدادها لاستقبال اللقاحات الخاصة بالكوليرا والقدرة على تنفيذ برامج اللقاحات بشكل مباشر.

وأعلنت توجيه جل اهتمامها في المرحلة الحالية إلى عمليات الإصحاح البيئي ومعالجة وضع البنى التحتية للنظام البيئي والصحي وتعزيز المستشفيات والمراكز الصحية.