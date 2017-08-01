قناة "الحدث" تصل إلى الطريق بين صرواح وصنعاء

وصلت قناة "الحدث" إلى الطريق الفاصل بين #صرواح وصنعاء، وهي أول من يصل إلى هذا الطريق، الذي أصبح تحت سيطرة نيران #الحكومة_الشرعية.

وباتت الميليشيات الحوثية عاجزة عن قطع الطريق بأي وسيلة.

وعند تخوم مديرية #أرحب الموالية للشرعية، والتي يقاتل أغلب أبنائها في مناطق طوق صنعاء، ولم يتبق إلا بعض المرتفعات ليصل الجيش الوطني إليها، وتلك المرتفعات تقع في مرمى نيران المدفعية، ولكنها لا تُقصف حرصا على حياة المدنيين بها.

وبهذه التطورات، تقترب الشرعية من العاصمة #صنعاء من جهة مديرياتِ #نهم و #أرحب وبني حشيش و #خولان بانتظار ساعة الصفر.