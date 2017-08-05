أول بث مباشر لقناة الحدث من داخل حدود صنعاء

وصلت كاميرا "الحدث" إلى منطقة داخل الحدود الإدارية للعاصمة اليمنية صنعاء.

والتقى الزميل محمد العرب، رئيس شعبة الإعلام الحربي، العقيد يحيى الحاتمي، الذي قال إن جبل صلب كان منجماً وشركة استثمارية للتنقيب عن الذهب والزنك في عهد الرئيس #المخلوع علي عبد الله صالح.

وأول آب/أغسطس الجاري، أفاد موفد "العربية" نقلاً عن مصدر عسكري في #الجيش_اليمني، أن وحدات تابعة للمنطقة العسكرية السادسة حققت التحاما لثلاث جبهات بمحافظة الجوف.

وقال العميد الركن طاهر القعيلي، قائد اللواء التاسع مشاة، إنه بالتحام جبهات الغيل والمتون والمصلوب، أصبحت قوات الشرعية على مشارف جبل السليام الفاصل بين محافظتي الجوف وصنعاء.

وأضاف العميد العقيلي أن قوات الجيش بتجاوزها لجبل السليام ستصل إلى منطقة الخارد، أولى مناطق مديرية أرحب بمحافظة #صنعاء.